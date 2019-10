Haubourdin : un couple aide une nonagénaire à se relever après une chute, l'accompagne chez elle et la dévalise

Une nonagénaire résidant à Haubourdin, dans la métropole lilloise, a été victime d'un vol par ruse particulièrement peu scrupuleux, mardi 8 octobre.



Vers 12H30, la femme âgée de plus de 90 ans est tombée, en pleine rue dans la commune voisine de Loos. "Elle a été secourue par un couple, ququi l'a reconduite à son domicile", indique une source policière.



Un café comme prétexte

Là, la victime a accepté de les faire entrer chez elle, ces derniers prétextant vouloir boire un café. Et tandis que la femme restait dans la cuisine avec la propriétaire des lieux, l'homme a assuré vouloir se rendre aux toilettes et a disparu. La victime l'a finalement vu sortant de sa chambre, une vingtaine de minutes plus tard.



Pris sur le fait, le couple a aussitôt quitté les lieux. Une carte bancaire, un carnet de chèques et des espèces ont été dérobées.