Haubourdin : nouvelle battue organisée samedi 6 janvier pour retrouver Alexis Duchêne

© Police nationale

Battue pour retrouver Alexis à Haubourdin: "On voudrait savoir ce qui s'est passé", demande son père

Ses proches s'étaient déjà mobilisés fin décembre. Ils organisent unesamedi 6 janvier pour enfin comprendre ce qui a pu arriver à, introuvable depuis le 14 décembre 2017.Le jeune homme deétait parti promener son chien le long de la Deûle et. Sa veste et son téléphone ont été découverts au bord de la rivière, maisdepuis la mi-décembre.La police nationale a lancé un appel à témoin . La première battue, organisée par ses proches le 30 décembre, avait rassemblé une centaine de personnes . Maisà ce moment-là, malgré trois heures de recherche."Ça commence à faire long", confiait son père ce jour-là. "On voudrait savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose." La, d'une chute dans l'eau est évoquée par les enquêteurs notamment mais il n'y a aucune certitude. Les lieux ont déjà été fouillés, la Deûle explorée par des plongeursLe rendez-vous samedi 6 janvier estdevant la mairie d'Haubourdin.