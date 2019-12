Haubourdin : suicidaire, un homme de 70 ans se retranche dans sa cave avec un obus centenaire encore chargé

Bombe de la Première guerre mondiale

Il a soufflé comme un vent de panique, jeudi 26 décembre dans la rue Charlet d'Haubourdin, dans la métropole lilloise. Vers 18H50, les pompiers du Nord ont averti la police qu'ils intervenaient au domicide d'une personne suicidaire, âgée de 70 ans, qui s'était retranchée dans sa cave avec un obus.Le septuagénaire a finalement pu être maîtrisé, mais au moment de quitter son domicile, il est sorti avec l'obus de 45 cm et l'a laissé sur la chaussée.Un périmètre de sécurité a aussitôt été déployé à hauteur du Sentier Wibaux et les services de déminage appelés. Une dizaine de maisons ont été évacuées.Une fois arrivés, les démineurs ont confirmé que la bombe, datant de la Première Guerre mondiale, était toujours chargée en poudre noire. La dangerosité de l'objet a ainsi été confirmée.L'engin explosif a finalement pu être neutralisé vers 20H30 et le périmètre de sécurité a été levé. Quant au septuagénaire, il a été transporté au Centre hospitalier de Lille