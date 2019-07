Hellemmes : après le meurtre d'une femme âgée dans un champ, un Roumain mis en examen et écroué

Localisé en Roumanie

Meurtre sur fond d'alcool et de drogues

Un homme de 18 ans a été mis en examen pour homicide volontaire, a annoncé le Parquet de Lille, le 17 juillet. Mineur pendant les faits, il est accusé d'avoir tué une femme de 71 ans, à Lille-Hellemmes, le 9 février dernier.À la suite d'une enquête de voisinage, les soupçons se portaient sur un jeune de 18 ans, mineur pendant les faits, qui avait pris la fuite, d'après le Parquet de Lille. Il s'agirait d'un Roumain, selon l'AFP. Au début du mois de juillet, 8 proches du suspect avaient été interpellés sur les communes de Lille-Hellemmes, Aulnoye Aymeries et Roubaix.Les 8 personnes ont été relâchés, "aucun élément ne laissant apparaître qu’elles avaient pu contribuer aux faits", a déclaré le Parquet. Néanmoins, les soupçons initiaux ont été confortés. Et le 4 juillet, le suspect était localisé en Roumanie, à Baia Mare, près de la frontière hongroise et ukrainienne.Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre. Les policiers roumains l'ont ainsi interpellé et écroué en attente de son extradition.Transféré en France, il a été présenté le 16 juillet au juge d’instruction lillois, puis mis en examen pour homicide volontaire et écroué.À ce stade des investigations, ce meurtre aurait été commis "dans un but crapuleux, sur fond de consommation excessive d’alcool et de produits stupéfiants", selon le Parquet.En février dernier, une femme était retrouvée morte dans un champ, le visage marqué par de nombreuses contusions. La septuagénaire avait pour l'habitude de se promener dans ce secteur seule l'après-midi, non loin de son domicile, munie de son petit sac.Il est établi qu'elle avait quitté son domicile vers 17 heures, pour une promenade qui ne devait pas durer plus de deux heures. Ne la voyant pas rentrer, ses proches ont signalé sa disparition dans la soirée. C'est le lendemain, vers 10h30, que le corps a été découvert par un riverain. La thèse du meurtre ne faisait nul doute et l'enquête avait été confiée à la police judiciaire de Lille.