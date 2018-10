Hellemmes : le déminage est terminé, les habitants peuvent rentrer chez eux

Hellemmes : la bombe américaine a été détruite

Comment la bombe a-t-elle été détruite ?

L'opération aura mobilisé plusieurs dizaines de personnesce dimanche., qui avait été retrouvée sur le site du technicentre SNCF d'Hellemmes, a été détruite par des démineurs. Lesont pu retourner chez eux.

Pour détruire la bombe, les démineurs ont installé un genre de bras rotatif sur l'explosif. Ce bras était piloté à distance par des démineurs et la bombe a pu être détruite par un système de découpe "jet d'eau".











"C'est un mélange d'eau envoyée à très haute pression dans lequel est mélangé de la silice, du sable extrêmement fin qui va donner le côté abrasif qui va permettre de trancher l'acier comme un rasoir," explique Yves Lanno, le chef du centre de déminage d'Arras.









L'opération a duré deux fois vingt minutes, le temps de saucissonner l'avant et l'arrière de la bombe, qui pesait 250 kg et contenait plus de 140 kg d'explosif. Une fois découpée, la bombe a été détruite avec des explosifs. Toute l'opération était filmée par un drone et surveillée par une cellule de coordination d'une quinzaine de personnes, depuis la Préfecture.