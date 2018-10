Hellemmes : opération déminage en cours sur une bombe de la Seconde guerre mondiale

[rappel] : opération de déminage à #Hellemmes tous les habitants se trouvant dans le périmètre de sécurité devront avoir évacué à partir de 9h. Plus d’infos sur les navettes à disposition ici pic.twitter.com/LfsDIGhdm8 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 7 octobre 2018

La préfecture a pris des airs de cellule d'urgence, ce dimanche matin. Et pour cause, il y a une bombe de 250 kg à détruire à Hellemmes. Pour des raisons de sécurité, une cellule de coordination a été mise en place en Préfecture.La bombe contient encore selon les spécialistes l'équivalent de 142 kg de trinitrotoluène (TNT), unC'est une machine, pilotée par les démineurs, présents sur place, qui va détruite la bombe. Posée sur l'engin explosif, elle va le découper et le détruire, grâce à un système hydro-abrasif.En attendant, toute la zone a été bouclée, dans un rayon de 400 mètres autour de l'endroit où l'engin a été découvert, sur le "techni-centre d'Hellemmes"., dès 9 heures et jusqu'à 16 heures cet après-midi. L'opération a débuté à 9h40, elle a lieu en deux phases de vingt minutes.Les personnes évacuées qui ne peuvent pas être accueillies chez des proches peuvent se rendre dans les deux salles mises à disposition par la municipalité : la salle des Accacias et le Centre départemental de gestion.