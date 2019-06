Ilévia : des hackers interpellés pour revente illégale de cartes Pass Pass rechargées

"Ilévia et la Police Nationale déjouent une revente illégale de cartes billettiques Pass Pass", se fécilite Ilévia dans un communiqué diffusé vendredi. Le système billetique de l'opérateur des transports publics de la métropole lilloise avait fait l'objet d'une attaque informatique mi-mai.



Les hackers étaient ensuite parvenus à procéder à la revente de cartes Pass Pass chargées de titres pour emprunter les bus, tramways et métros. "La vigilance d’Ilévia a permis de mettre au jour la manipulation frauduleuse et d’appliquer rapidement des correctifs informatiques pour bloquer ce piratage", a indiqué la société, filiale du groupe Kéolis.



"Grâce à un travail en étroite collaboration avec les forces de l’ordre", ces hackers ont pu être identifiés et interpellés mercredi dernier.