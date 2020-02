Métropole lilloise : on peut désormais valider son ticket Ilévia avec un smartphone (mais pas n'importe lequel)

Service gratuit

À partir de ce vendredi 14 février, il est possible de valider un ticket avec un téléphone portable... mais sous certaines conditions. Ilévia et Kéolis ont lancé le "M-Ticket", avec lequel certains utilisateurs de smartphones peuvent désormais passer les portiques."Intégré à l’application Ilévia, le service M-Ticket permet ainsi d’accéder à l’ensemble des titres occasionnels et abonnements mensuels de la gamme Ilévia", a indiqué le réseau de transport lillois. "Une fois achetés, ceux-ci sont immédiatement chargés sur le smartphone qui sert de support de validation et devient la carte Pass Pass pour voyager sur le réseau ilévia, hors V’lille, TER et Arc-en-Ciel".Le service est gratuit, mais n'est disponible que sur Android, "pour les détenteur d'une carte SIM Orange NFC [ou Sosh] ou d'un smartphone Samsung dernière génération", c'est-à-dire les modèles suivants : "Galaxy S10e / S10 / S10+, Galaxy S9 / S9+, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8+, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)."Cette gamme d'appareils devrait s'élargir "au fil des avancées techniques et technologiques". Autrement dit, les utilisateurs d'iPhones, eux, vont encore devoir attendre.