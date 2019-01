Ilévia : plan, tarifs, horaires ou ajouts... Tout ce qu'il faut savoir sur les changements et nouveautés

Le tarif inchangé

1,65 € un trajet unitaire (valable une heure)

un trajet unitaire (valable une heure) 14,45 € pour dix trajets unitaires

pour dix trajets unitaires 1,05 € pour un ticket ZAP (trois stations ou moins)

pour un ticket ZAP (trois stations ou moins) 4,90 € pour un Pass 1 Jour

pour un Pass 1 Jour 11,80 € pour un Pass 3 Jours

pour un Pass 3 Jours 16,75 € pour un Pass 7 Jours

pour un Pass 7 Jours 29 € par mois pour un abonnement mensuel, si vous avez entre 4 et 25 ans et vivez dans la MEL

pour un abonnement mensuel, si vous avez entre 4 et 25 ans vivez dans la MEL 58 € par mois pour un abonnement mensuel, si vous avez entre 26 et 64 ans ou vivez hors de la MEL)

Quatorze nouvelles lignes de bus

De nouveaux horaires

Dés ce samedi 02 Février, avec iLévia, le dernier Métro part 1h plus tard, le samedi soir, sur la ligne 1. Alors, une dernière danse avant de repartir ?! — ilévia Métro (@ilevia_metro) 28 janvier 2019

Un accès aux TER

Lignes 1, 1b, 15, 17 et 18 : Lille - Seclin

Lignes 4 et 5 : Lille - Armentières

Ligne 9 : Lille - Comines

Ligne 10 : Lille - Roubaix - Tourcoing

Ligne 11 : Lille - Villeneuve-d'Ascq

Lignes 12 et 13 : Lille - Fretin

Ligne Lille - La Bassée

Réserver un transport

Parmi les nouveautés #ilévia il y a la suppression de desserte le dimanche telle que la ligne 82 qui devient sur réservation entre Tourcoing, Halluin, Comines et Armentieres. pic.twitter.com/nI7lGqHgD3 — CR Sub Lille (@CRSubLille) 22 janvier 2019

Un service de covoiturage

Trois applis mobile

Ilévia , qui fournit les itinéraires, horaires ou infos trafic comme le faisait auparavant l'application Transpole (lien pour Android)

, qui fournit les itinéraires, horaires ou infos trafic comme le faisait auparavant l'application Transpole (lien pour Android) Ilévia réservation , qui permet de réserver sur l'une des lignes qui ne desservent plus automatiquement certaines communes périphériques (pour Android ou iOS)

, qui permet de réserver sur l'une des lignes qui ne desservent plus automatiquement certaines communes périphériques (pour Android ou iOS) Ilévia covoiturage, qui met en relation les conducteurs et les passagers dans la MEL (pour Android ou iOS)

Nous y sommes, le jour J : Transpole est devenu Ilévia ce lundi 28 janvier et même si le changement de nom n'est pas apparent sur tous les matériels ("le déploiement se fera progressivement sur les trois prochaines années" précisait Transpole la semaine dernière), les principales nouveautés sont déjà là.Pas besoin de racheter des titres de transport ni de refaire un abonnement ; ce qui fonctionnait avec Transpole fonctionne (heureusement) aussi avec Ilévia. En ce qui concerne les tarifs , ils n'ont pas changé. Pour rappel :Parmi les principelles nouveautés d'Ilévia, on compte l'ajout de nouvelles lignes de bus, et notamment :, qui passent de six à onze. Laremplace la ligne 11 et permet désormais de rejoindre le métro à CHU Eurasanté et Porte des Postes. La, elle, remplace la ligne 52., là où l'unique ligne desservait de nombreuses communes autour de Lille dans un trajet plutôt long, ce sont désormais trois itinéraires différents, plus courts "afin de garantir sa fréquence de passage" indique Ilévia., qui dessert maintenant le sud de la ville, là où l'originale ne roulait que dans le centre de Lille., puisque plusieurs lignes, notammment laou la, sont remplaceés sur certains tronçons par laou la. Certaines sont supprimées (et sont ouvertes à la réservation, voir plus loin) et d'autres lignes sont ajoutées, comme laqui relie la Gare Lille-Flandres au Vieux-Lille, ou lapour aller de Villeneuve-d'Ascq 4 Cantons à l'aéroport de Lesquin.En somme, presque toutes subissent des changements et si tout cela n'est pas assez clair, le plan ci-dessous devrait vous aider à retrouver votre ligne.Au nouveau plan de bus correspond, forcément, de nouveaux horaires qui sont disponibles en ligne sur le site d'Ilévia, sous forme de fiches PDF à télécharger ou bien via une fonction recherche Les horaires de tramway, elles, n'ont pas changé (la dernière modification) même si la fiche a été mise à jour aux couleurs d'Ilévia Quant au métro, il bénéficie d'une plus large amplitude horaire le samedi soir,, soit un dernier passage àà la Gare Lille-Flandres.L'un des principaux ajouts, ce lundi 28 janvier, c'est la possibilité deau prix d'un titre de transport Ilévia. L'offre ne concerne évidemment que le territoire de la MEL, soit 39 gares et sept directions, qui sont :Cela représenteau départ et à destination de Lille, précise Ilévia.À noter que si les abonnements et une carte Pass Pass chargée de titres permettent d'embarquer à bord d'un TER,. Le site de la SNCF précise également quels titres ou abonnements sont compatibles , et souligne que "les titres ilévia doivent impérativement être chargés sur une carte Pass Pass et validés à la montée sur un valideur SNCF".Ilévia introduit également la possibilité de réserver un transport, vers (en journée) ou depuis (en soirée,la station de métro ou la gare TER la plus proche pour le prix d'un trajet, depuis les communes périphériques qui sont. C'est le cas des lignes 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 69R, 70R, 74R et 77R.L'offre est valable pour tous les titres de transport (excepté le ticket Groupe) et peut se faire par téléphone au(du lundi au vendredi, de 6h30 à 20, et le samedi de 9h à 20h), sur un site d'Ilévia dédié (qui nécessite un compte) ou bien sur une application consacrée (nous y reviendrons)."En théorie, ça semble assez séduisant, mais dans la pratique faudra voir" tempérait ce matin sur France Bleu Nord Fabien Delecroix, fondateur du collectif d'usagers du réseau de transports de la métropole lilloise.On peut aussi se demander si le service sera réactif, si on aura vraiment la possibilité dans les zones un peu plus reculées et moins bien desservies."Ilévia s'est également intéressé au covoiturage et a mis en place une application gratuite qui met en relation conducteurs et passagers dans la métropole lilloise. L'un et l'autre renseignent leur profil, proposent un trajet pour les uns, en cherchent un pour les autres, et chacun reçoit une notification dès que l'offre et la demande correspondent. Ne reste qu'à accepter ou non.Ce faisant, conducteur et passagers cumulent des points fidélités, censés se transformer via un site internet en avantages (réductions, bons d'achat, pleins de carburant, voirePour appuyer son offre, Ilévia a lancé trois nouvelles applis :