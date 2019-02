Ilevia : pourquoi la grogne de nombreux usagers monte après les changements sur le réseau de bus

Hem, exemple de ville qui perd des lignes de bus

Les usagers mobilisés sur les réseaux sociaux

Transpole: bonjourJe me permets de vous écrire pour vous indiquer mon mécontentement au sujet des nouveaux trajets de bus organisés à partir du 28.C est très gentil de votre part de faire de belles pubs nous indiquant que cela va nous simplifier les transports.Il n en est pas du tout question sur le secteur de Hem.

- 10% pour le budget transports



EELV dénonce "une dégradation du réseau de transport"

Le passage de transpole à Ilevia c'est un plan de réduction budgétaire de 17 millions d'euros par an de la Métropole Européenne de #Lille : retrouvez mon intervention sur cette dégradation du service publique des #Transports sur France 3 NPDC https://t.co/WNBQgZvVZx — Jérémie Crépel (@JCrepel) 29 janvier 2019

Ilevia demande un temps d’adaptation

Changement de nom... et changement de lignes de bus. Transpole, devenu Ilevia , a modifié le trajet et la fréquence de nombreuses lignes de bus. Certaines ont été supprimées, d'autres renforcées. En discutant avec les usagers au niveau des arrêts de bus, la colère est palpable.Hem semble être une ville. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont décidé de comparer le plan de bus de la ville avant et après le changement de nom.On peut notamment voir sur ces plans lade la ligne 4, littéralementau niveau de la ville de Hem. Une étudiante résume la situation : "Avant je prenais le L4, j’arrivais à mon université avec 20 minutes d’avance. Maintenant."Une autre étudiante nous décrit son trajet : "Avant j’avais 45 minutes de trajet, maintenant c’est au minimum 1 heure… ça peut monter à 1h15 en heure de pointe" raconte Manon. À cela, il faut ajouter 10 minutes de marche pour rejoindre un nouvel arrêt, puisque l’ancien en bas de chez elle n’est plus desservi. La fréquence des bus a aussi diminué : "avant il y avait un bus toutes les 10 minutes, maintenant c’est en moyenne 20 minutes."Lesfleurissent sur les. Une étudiante, habitant de, demande purement et simplement le retour de la liane 4 , de nombreux internautes ont signé la pétition pour le retour de la ligne 17 dans le quartier de Beaulieu,. La députée LREM de la 8ème circonscription du Nord, Catherine Osson, a lancé unecontre ce nouveau tracé.Le maire dea lui aussi lancé une. Bernard Gérard comprend la nécessité d’optimiser, mais pas de réduire le service à la population.L’de la MEL : développer l’usage des transports collectifs et améliorer l’efficience économique du service. En clair,. Les élus ont choisi d’attribuer le contrat de 2 milliards d’euros àpour 7 ans.Ce nouveau contratla subvention annuelle reversée par la collectivité, soit uneLes élus écolos de la Métropole Européenne de Lillele nouveau plan de bus en service. Ils évoquent un "affaiblissement global du réseau de transport, avec la disparition de lignes importantes et la diminution des fréquences sur les bus."Jérémie Crepel, Président du groupe des élu-e-s EELV à la Métropole, dénonce leayant voté pour le cahier des charges de la nouvelle concession de service public en 2016. "Malheureusement, seul le groupe EELV a voté contre (…) une diminution de 10% des moyens dédiés aux transports en commun."Une baisse de budget qui traduit donc, affirme Fabien Delecroix, fondateur du collectif des usager-e-s Transpole, "alors que la lutte contre la pollution de l’air et le droit à la mobilité devraient être la priorité."Au-delà de la modification de nombreuses lignes de bus, le groupe EELV dénonce leou encorequi "conduira à démonter de nombreuses stations à Roubaix-Tourcoing."Contacté, Ilevia explique que "c’est la première fois que l’offre de mobilité de la MEL est modifiée en une seule étape." La direction dit "les difficultés rencontrées par certains voyageurs" mais explique qu’il faut "se laisser le temps de l’et de l’."Le groupe tient à rassurer que toutes les remontées des voyageurs sont enregistrées "et feront l’objet d’une analyse avant de procéder à d’."Enfin, Ilevia met en avant le, le boom duet l’dans l’offre tarifaire globale des transports public de la MEL.