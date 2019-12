INFOGRAPHIES. Métropole de Lille : près de 3000 sans-abris recensés, dont 680 enfants

© MEL

Invisibles ou presque, les personnes sans-abri sont pourtant nombreuses dans la métropole lilloise. Dans un rapport paru fin novembre , la MEL fait le triste compte du nombre de personnes vivant à la rue, en campement ou en squat : celui-ci s'établirait à 2830 personnes, parmi lesquelles 686 enfants, et même 51 enfants en bas âge.Ce calcul s'établit sur la base des 2281 personnes déjà recensées par le SI-SIAO, la base de données des services intégrés d’accueil et d’orientation. À ce chiffre doivent s'ajouter "d’autres personnes connues des associations et ne figurant pas dans le SI-SIAO", parmi lesquelles une quarantaine de ménages non-connus des maraudes, un peu plus de 80 jeunes migrants, et 430 personnes de culture roms présentes en campement ou en squat.Parmi les 686 enfants dénombrés dans ce compte, on en trouve de tous les âges :L'étude de la MEL révèle également une disparité dans les situations familiales : 62% des sans-abris sont des hommes isolées, 13% des femmes seules et 19% des familles.Cet écart vaut aussi pour les nationalités des personnes concernées : seuls 16% des SDF se déclarent de nationalité française, tandis que 25% viennent d'un autre pays de l'Union européenne et 45% viennent de l'extérieur.Enfin, toutes les communes qui composent la MEL ne sont pas égales face au problème : 95% des personnes qui appellent le 115 (le numéro d'urgence sociale) le font depuis Lille.En ce qui concerne les communautés Roms, plusieurs campements sont installés aussi bien à Lille qu'à La Madeleine, Villeneuve-d'Ascq, Lezennes ou Roubaix.