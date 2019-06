Jesus Herrada (Cofidis) remporte le Tour du Luxembourg

Herrada s'était emparé du maillot jaune samedi au terme de l'étape reine qu'il avait dominée , au sommet du Herrenberg. Au classement général, il termine avec 25 secondes d'avance sur le Néerlandais Maurits Lammertink (Roompot-Charles), vainqueur en 2016, et 36 secondes sur l'Italien Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert).Dimanche, Herrada l'a de nouveau emporté, devant le Français Jonathan Hivert (Direct Energie) et le Luxemboureois Pit Leyder (Leopard Cycling), tous les deux à 2 secondes.La formation Cofidis, dirigée par Cédric Vasseur et basée à Bondues dans la métropole lilloise, repart ainsi du Tour du Luxembourg avec la victoire finale, mais aussi quatre succès d'étape puisque le Français Christophe Laporte avait gagné le prologue et la première étape avant d'abandonner, malade, samedi.