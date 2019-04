Julien Simon, de l'équipe nordiste Cofidis, remporte le Tour du Finistère

Julien Simon s'est extirpé du peloton peu avant le dernier des 187,5 kilomètres de ce Tour du Finistère, en Bretagne, septième étape de la Coupe de France de cyclisme.Simon, 33 ans, a devancé l'Italien Andrea Vendrame (Androni) et le Belge Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles)."Tout le monde a fait le métier, c'était très dur aujourd'hui !", a déclaré à l'arrivée le coureur de l'équipe nordiste Cofidis. "C'est une course qui me réussit, c'est une juste récompense, celle-là elle fait du bien". Julien Simon avait déjà remporté le Tour du Finistère en 2012. Il a également fini 2en 2014 et 2017 et 3en 2015.Marc Sarreau (Groupama-FDJ) reste leader de la Coupe de France de cyclisme.