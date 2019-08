Lambersart : le corps d'une femme repêché dans la Deûle

Le corps flottant d'une femme a été découvert vers 10h45 ce vendredi 9 août dans la Deûle à Lambersart, a-t-on appris du CODIS 59. Pompiers, plongeurs et une équipe du SAMU ont été dépêchés sur les lieux. Un médecin du SMUR a déclaré le décès de la victime sur place, et dressé un obstacle médico-légal.



Identifiée, la défunte était âgée de 74 ans et habitait non-loin du lieu où elle a été découverte, selon une source policière.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort, qui ne semblerait a priori pas suspecte, indique la même source.