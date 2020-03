Lambersart : un corps sans vie repêché dans la Deûle

C'est un témoin qui a donné l'alerte, dimanche vers 16 heures, après avoir aperçu une paire de baskets, peut-être un corps, flottant à côté d'une péniche dans le canal de la Deûle à hauteur de Lambersart.



Dépêchée sur la place, la police a effectivement constaté qu'il s'agissait d'un corps humain, et fait appel aux plongeurs des sapeurs-pompiers pour repêcher le cadavre.

SDF

Si aucun papier d'identité n'a été découvert sur la victime, il pourrait cependant s'agir d'un sans-domicile-fixe âgé entre 45 et 50 ans.



Une enquête de police pour recherche des causes de la mort a été ouverte par la police.