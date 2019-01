Lambersart : l'ex-joueur du LOSC Ludovic Obraniak bientôt en Sang et Or ?

Coup Franc d'Obraniak en finale de coupe de France 2011 LOSC-PSG



Renvoyer l'ascenseur



"Une image très positive"

"Je n’ai pas encore décidé, mais c’est dans les tuyaux". Quelques mois à peine après avoir quitté le circuit professionel et une dernière expérience avec l'(L2), l'ex-joueur dupourrait s'engager dans les prochains jours à l', près de Lille. Clubaux couleurs... Sang et Or ! (Voilà pour l'anecdote que Lillois et Lensois apprécieront).Et pourtant, le milieu de terrain de, auteur du coup franc victorieux en finale deen 2011 face au PSG, n'a pas forcément hâte de retrouver le rectangle vert. "Avec mon boulot de consultant (RMC, ndlr), le diplôme d’entraîneur-manager que je suis en train de passer et ma vie de famille, j’ai pour l'instant beaucoup d’activités donc je n’ai pas le temps de m’ennuyer", explique "Ludo"."Ça faisait quand même 17 ans que j’étais dans le métier et il y avait une lassitude, mais je suppose que le manque va arriver à un moment. J’ai eu une carrière bien remplie, de choses et d’expériences diverses… je n’avais pas dans l’idée, là, de reprendre le foot !", ajoute-t-il.Alors pourquoi l'ancien(34 sélections, 6 buts) serait-il déjà prêt à rechausser les crampons en huitième division avec l'IC Lambersart ? "Mon fils de 5 ans joue à l’Iris et il voudrait me voir jouer ! Et c’est surtout l’occasion, aussi, de renvoyer la balle au foot amateur". Parce qu'Obraniak n'oublie pas d'où il vient, lui qui a tapé ses premiers ballons au même âge à l', dans la banlieue de(Lorraine)."Tout bon professionnel qui s’est construit est passé par le football amateur. Il faut aussi être redevable de ce qu’on a pu avoir", insiste-t-il. "Donner un coup de main à l’Iris est pour moi l’occasion de renvoyer l’ascenseur. On vient tous du foot amateur. C'est l’occasion de renvoyer la balle aux éducateurs et aux petits présidents qui luttent pour faire vivre leur club". Humble.Evidemment, à l', on voit cette (très) probable arrivée comme une grande nouvelle. "Forcément, récupérer des bons joueurs, c’est toujours un plus ! En plus un très bon joueur avec une expérience internationale, c’est très bien pour nous faire progresser", se réjouit d'avance, secrétaire de l'Iris.Et Obraniak, dans la métropole lilloise, ce n'est pas n'importe qui pour les amateurs de foot et fans du, qui l'ont vu jouer sous ses couleurs entre 2007 et 2012 (). "C’est quand même quelqu’un qui a fait les beaux jours du LOSC, qui bénéficie d’une image très positive sur la métropole. Il est très simple", renchérit Philippe Dumont.Selon lui, si Obraniak devait signer à Lambersart, ce serait "pour rendre service et se faire plaisir". Et sans traitement de faveur : "Il serait reclassé amateur, avec une licence comme n’importe quel joueur du club, sans rétribution financière".L'Iris Club de Lambersart et son maillot sang et or,, est monté cette saison de Régionale 4 à(8e division), et compte bien rester en haut du tableau. Avec "Ludo" et sa patte gauche pour aider au milieu de terrain ? "C'est une possibilité", annonce l'intéressé...