Lambersart : l'Iris Club rend hommage à l'un de ses jeunes footballeurs, tué dans un accident de trottinette électrique

"Coéquipier en or"

Le club de football de Lambersart, près de Lille, a rendu hommage ce week-end à l'un de ses jeunes footballeurs, Nazik, décédé vendredi des suites d'un accident de trottinette électrique au cours d'un séjour en Espagne.Le garçon venait d'avoir 16 ans il y a quelques mois, a annoncé le club nordiste qui a affiché un bandeau noir sur son profil en guise de deuil. L'Iris Club a également relayé les messages de condoléances et d'hommages de ses coéquipiers et entraîneurs."Nazik était un guerrier sur le terrain et en dehors un garçon toujours très calme et d’une grande réflexion" salue son coach, tandis que son adjoint pleure "l'un de mes joueurs les plus agréables à entraîner et sans doute l'un des plus prometteurs".Ses équipiers lui ont régalement rendu hommage : "Formidable garçon", "coéquipier en or", "l'un des plus combatifs sur le terrain"...Une minute de silence a été observée samedi en début d'après-midi, sur la pelouse de l'Iris Club. Le corps de Nazik va être rapatrié en France, puis en Algérie où ses obsèques seront organisées.