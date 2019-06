Lara Fabian : “Papillon, c’est un totem qui me rappelle l’urgence d’être ici et maintenant”

Lara Fabian se confie dans Vous êtes Formidables

Le clip "Par Amour" de Lara Fabian

Réalisé par Éric Morin

Au-delà de cette douleur, du vide épais et de la peur, je nous ai vus plus forts, je nous ai vus plus forts que tout … par amour, paroles de la chanson Par Amour.

Lara Fabian et son totem, le Papillon

Le clip "Papillon" de Lara Fabian

Réalisé par Plastic Gun

Je regarderais la terre, apprécierais sa beauté. Je vole, volerai, serai un papillon. Quelqu'un m'attendra-t-il, pour que ma chrysalide se libère de ses fils et se lance dans le vide ? paroles de la chanson Papillon.

Ne pas trahir sa musique tout en continuant à avancer dans la création. Rester dans son époque, vivre l'instant présent et vouloir écrire continuellement, ce sont les vœux que la chanteuse Lara Fabian a fait pour son nouvel opus : "Mes chansons partent de l’envie d’une mélodie que l’on peut retenir et d’un texte auquel on peut se connecter."Papillon est un album électro-pop dont les onze titres s’encrent dans notre époque contemporaine tout en restant contemplatifs, à l’image de la chanteuse. "J’aime bien dire pour rire, qu’on ne porte plus de pantalon pattes d’eph' ou de grands cols. Et en musique, c’est un peu la même chose. Il y a une façon de rester de son époque sans forcément trahir l’ADN de qui je suis."Une ballade qui nous transporte, c’est celle de la chanson Par amour. Elle nous montre la force d’aller au-delà de nos propres limites : "Cette chanson parle de résilience. Elle raconte l’histoire de deux êtres qui traversent un ouragan dans leurs vies et qui, grâce à cette capacité d’amour, arrivent à s’en sortir."Dans le clip, un homme en béquille est au sol, il se relève. Il réussit à marcher et se lance dans un impressionnant beakdance. Une femme est à ses côtés, du bout des doigts, elle donne un autre rythme, celui du flamenco. "Nous étions deux âmes jumelles, nous avons su protéger nos ailes. Enlacés devant l'éternel …", chante Lara Fabian.Ces deux personnages, ce sont les danseurs-chorégraphes Lazylegz et Rocio Vadillo Molina . Ensemble, ils créent finalement une valse sinueuse et amoureuse. "Ces danseurs sont deux étoiles dans leurs univers, le flamenco et le breakdance. Luca est un garçon paraplégique qui enseigne et transmet la danse au-delà de ses limites", explique la chanteuse.Dans les onze chansons de ce nouvel album, Lara Fabian espère offrir son idée du bonheur.Enfant, la grand-mère de la chanteuse la surnommait "papillon". Papillon, pour ce petit insecte éphémère, gracieux et enchanteur qui, pour certaines espèces, ne vit qu’une seule journée. C'est pour cela que Lara Fabian affirme qu’il faut, comme un papillon "avoir la faculté de goûter l’instant et de se rendre compte que les moments qui nous sont impartis sont parfois un peu plus limités qu’on ne le croit. Ne pas être dans l’inquiétude de demain ou dans la nostalgie d’hier. Un papillon, c’est un totem qui me rappelle l’urgence d’être ici et maintenant."Des chansons qui parfois dépassent l’artiste, exemple avec le titre "Je t’aime" fredonné dans toutes les langues par tous ses fans. "Le fait de voir cette chanson chantée dans des pays où on ne maîtrise ni la langue ni le thème, même si « je t’aime », c’est universel. C’est une émotion qui nous lie, qui fait qu’on a quelque chose de commun. Nous ne sommes pas dans la division, mais plutôt dans l’unité. C’est ça, la musique. C’est l’unité."Lara Fabian sera en concert au Colisée de Roubaix le mercredi 8 janvier 2020 et la chantesue fêtera ses 50 ans, le jeudi 9 janvier 2020 au Forest National de Bruxelles.