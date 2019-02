Lesquin : ChaussExpo échappe à la liquidation judiciaire, au prix de 124 postes supprimés et de la vente de son siège

Vente du siège pour 8 millions d'euros

où l'enseigne avait été placée il y a un an, a annoncé ce lundi l'entreprise nordiste dans un communiqué. "Mise en redressement judiciaire en février 2018, l’enseigne Chaussexpo a opéré une restructuration rapide (...) sur le deuxième semestre, et a pu se relancer dans un contexte économique et une actualité de fin d’année pourtant très défavorables" peut-on lire.Une liberté acquise auprès du tribunal administratif de Lille, qui s'est prononcé lemais qui ne s'est pas faite sans douleur : l'enseigne de chaussures a dû passer par un plan de réorganisation qui a abouti à la suppression de, dont plusieurs au siège. "note Cyril Goulet, nouveau PDG de Chaussexpo, notant que les sites ciblés étaient ceux "".On ignore quels sites sont concernés, mais la direction se satisfait en tout cas d'avoir pu "sauver toute la partie logistique", ce qui correspond àLe siège de l'entreprise, basé à Lesquin, sera par ailleurs vendu pour, qui envisage un "gros projet logistique" pour ce terrain qui inclut un entrepôt de. "Ça été acté dans le plan de redressement. Nous sommes en train de voir où déménager, mais."Pour s'assurer de ne plus reproduire les mêmes erreurs, Chaussexpo compte transformer son offre : "", avec des stocks plus restreints pour éviter les invendus, et "plutôt sur quatre saisons que sur deux" afin de s'adapter à l'évolution du marché. Cyril Goulet revendique une "transparence" au niveau des prix pour échapper à la "spirale défensive du prix barré".Chaussexpo compte désormaiset près de