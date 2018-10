Lesquin : une moto fauche et blesse quatre personnes en pleine nuit, dont deux grièvement

Cinq personnes ont dû être prises en charge, dont deux dans un état grave vendredi 20 octobre après un accident survenu dans le Centre régional des transports (CRT) de Lesquin.



Les faits se sont produits dans cette zone industrielle vers 23 heures. Une douzaine de pompiers de Lille, de Lesquin et de Villeneuve-d'Ascq ont été appelés pour prendre en charge cinq victimes – quatre passants et le conducteur d'une moto suite à un accident de circulation.



Deux blessés graves

Un homme de 23 ans et une femme de 24 ans ont été hospitalisés dans un état grave au CHR de Lille, tandis que deux hommes âgés de 27 et 29 ans ont été transportés dans un état plus léger au Centre hospitalier de Seclin. Le conducteur la moto ne fait pas partie des victimes dans un état grave.



On ignore pour l'heure les circonstances exactes de l'accident. Il s'agit d'une zone où sont régulièrement pratiqués les rodéos urbains, mais impossible à ce stade si le drame est survenu dans un contexte de ce type.