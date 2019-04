Seety, l'application, qui dit pouvoir éviter les amendes de stationnement, débarque à Lille : est-ce légal ?

Capture d'écran Seety.

Est-ce bien légal ?

. Grâce aux signalements des utilisateurs, on peut savoir où sont les policiers municipaux et rapidement, payer son stationnement, pour éviter une amende. Exemple : vous vous garez rue Solférino. Vous faites vos courses, si un agent de stationnement est dans le secteur, vous recevez une notification sur votre téléphone et pouvez "courir" acheter un ticket de stationnement., est déjà présente à Paris, revendique déjà des milliers d'utilisateurs. Et plus, il y en a, plus elle est efficace.Les informations « sont directement fournies par les utilisateurs, comme dans un groupe Facebook ou sur Waze. Ils sont 1 500 depuis une semaine. Il faudrait 10 000 utilisateurs actifs pour que Seety soit bien performante », explique le fondateur au site La Voix du Nord. Le concept est alléchant, mais pose la question de la légalité de ces applications. Selon Antoine Régley,"il n'existe aucun texte sur la question" donc il n'y a pas d'interdiction et il ne peut y avoir de peine. D'ailleurs, concernant les applis sur les radars, la Cour de cassation a déjà tranché et jugé le concept légal, même s'il a été recommandé de déterminer une zone plutôt qu'un endroit très précis.Selon cet avocat, le nouveau projet de loi transports, devrait même revenir sur la loi qui condamne les personnes signalant les contrôleurs dans les transports en commun.Seety (anciennement cPark) semble donc avoir de beaux jours devant elle... A condition de séduire les utilisateurs lillois.