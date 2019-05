Lille : après un cambriolage, un couple en fuite prend tous les risques et blesse deux policiers

Deux policiers blessés

[#ContreLesCambriolages]

2 individus tentaient de cambrioler un restaurant à #Lille et prenaient la fuite en🚗qu'ils avaient volée au matin avec violences

Ils percutaient volontairement 2 voitures de police et blessaient 2 policiers

Les 2 auteurs étaient interpellés difficilement pic.twitter.com/ckNCWyWZis — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 11 mai 2019

Un homme de 32 ans et une femme de 38 ans doivent être jugés ce lundi à Lille pour vol par effraction, tentatives d'homicides sur personnes dépositaires de l'autorité publique avec arme par destination et refus d'obtempérer. Les faits remontent au vendredi 10 mai, en fin d'après-midi et débutent par le cambriolage du restaurant Thai Enjoy, rue Nicolas Leblanc.Mis en fuite par les propriétaires de l'établissement, les deux voleurs ont alors entrepris une course folle et dangereuse au volant d'une voiture volée.Leur véhicule, une Volkswagen Polo, était repéré à Lille-Sud peu de temps après le cambriolage. Une patrouille de police a alors tenté de procéder à son contrôle, mais le conducteur a refusé de s'y soumettre en percutant un premier véhicule des forces de l'ordre, avant de poursuivre sa route.Dans la rue Romain Rolland, qu'il a empruntée en sens interdit, c'est cette fois sur une voiture de la BAC que le chauffard a délibérément foncé. Un policier est sorti et a été à son tour percuté par la Polo, au niveau des jambes et d'un bras.La voiture folle a poursuivi sa route et s'est retrouvée bloquée par un fourgon de police rue du Faubourg des Postes. Dans une énième manoeuvre, le fuyard a blessé un autre fonctionnaire en effectuant une marche arrière.Lui et sa passagère ont finalement pu être interpellés. Ils ont été placés en détention dans l'attente de leur jugement par le tribunal correctionnel de Lille.