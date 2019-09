Lille : un bar refuse de le servir, il sort une arme de poing

Fin de soirée agitée, dans la nuit de samedi à dimanche, dans un bar situé Place Rihour à Lille. Vers 3 heures du matin, un homme émeché s'est présenté au comptoir du "Café Peacok" pour commander un verre.



Face au refus du personnel, l'individu a vu rouge et a sorti une arme de poing d'un holster, et l'a pointée sur les personnes encore présentes dans l'établissement.

Pistolet "Airsoft" et couteau

Pleins de sang-froid, les clients et les employés du bar sont parvenus à maîtriser l'individu et ont appelé la police. Le mis en cause a été interpellé sans difficulté à 3h10, en état d'ébriété. Lors de sa palpation, les fonctionnaires ont découvert qu'il était également porteur d'un couteau. Son arme de poing était quant à elle de type "Airsoft".



Âgé de 38 ans, l'homme est déjà connu des services de police. Ce lundi matin, il était toujours en garde à vue pour menaces avec arme.