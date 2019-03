Lille, Boulogne, Arras, Valenciennes : plusieurs milliers de personnes pour le pouvoir d'achat et les services publics

Une photo de la manifestation à Arras. / © Maïna Sicard-Cras

Grève suivie dans le primaire

Hausse des salaires, revalorisation des retraites, rejet de la réforme de la fonction publique, du projet de loi Blanquer sur l'école... Les mots d'ordre étaient multiples pour cette mobilisation qui veut "" et à laquelle avaient également appelé, la(enseignants), l'(étudiants) et l'(lycéens).Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce mardi dans leet le, dontpour la manifestation régionale à, selon les chiffres communiqués par la préfecture du Nord, alors que les organisateurs revendiquent 3000 participants."On parle de la, et donc on voit bien que là, que ce soit le gouvernement ou le patronat, ils veulent pas arrêter et veulent continuer à" a souligné Ludovic Bouvier, responsable régional CGT Métallurgie.On a comptémanifestants àdans la matinée, tout comme à, ou encore 300 personnes. Selon la même source, 90 manifestants ont défilé à, et des rassemblements étaient également organisés àou encoreComme les fois précédentes, la, qui a fait le choix de participer au grand débat en y versant son "pacte du pouvoir de vivre", ne s'est pas associée à cette journée "dont on ne sait pas vraiment quel est le mot d'ordre", selon Laurent Berger, son numéro un.Point commun à tous ces défilés, la présence de très nombreuxvenus protester contre lesur "l'école de la confiance" voté en février en première lecture à l'Assemblée.La grève dans les écoles maternelles et élémentaires était suivie par près d'un quart des enseignants, selon le ministère de l'Education. Le principal syndicat du primaire a recensé 40% de grévistes.Parmi les critiques contre ce texte, l'sans moyens supplémentaires selon eux, lesou le fait que les écoles seraient placées sous l'autorité d'un principal de collège. "Le contact avec les parents est primordial et ce ne sera plus le cas avec un principal", explique Laurence Clément, directrice d'une école maternelle à Marseille.Autre facteur de mobilisation, le. Il prévoit un recours accru aux contractuels, une plus grande individualisation de la rémunération, ainsi que des mesures pour "favoriser la mobilité" des agents, qui s'inscrivent dans l'objectif dede 120.000 postes d'ici à 2022.Dans les, le trafic était normal à laet quasi normal à la RATP, selon les deux entreprises. En revanche, plusieurs réseaux de transports en communont été impactés par le mouvement.