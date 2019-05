Lille : chèvres et moutons ont élu domicile au parc de la Citadelle

[#LilleDurable ] Remplacer le bruit des tondeuses par le bellement de moutons et de chèvres ? C’est le parti pris par la Ville pour entretenir le parc de la Citadelle. Un troupeau et son berger viennent de prendre possession des lieux. --> https://t.co/cpXD3e45lk pic.twitter.com/BkZv1jkFhZ — Lille (@lillefrance) 7 mai 2019



Des moutons libres, mais sous protection

140 moutons et 10 chèvres ont fait leur apparition au parc de la Citadelle. En y installant un troupeau, la mairie de Lille espère sensibiliser les visiteurs aux questions écologiques. Car l'entretien des lieux nécessite normalement des moyens mécaniques, comme des tondeuses, dont l'empreinte carbone est importante. Cette technique d'"écopâturage" a aussi un autre avantage : la présence du bétail favorise aussi la biodiversité, avec le développement d'une faune et notamment d'insectes dans les prairies.Pour les surveiller, une bergère accompagnée de deux chiens est présente en permanence sur les lieux. Son rôle : garder les ruminants présents dans le parc, mais aussi expliquer cette démarche écoresponsable aux curieux. Avec sa roulotte, elle pourra suivre partout le troupeau : car les ruminants se déplacent librement le long d'un circuit au nord de la ville.Comme dans tous les espaces verts, la ville rappelle que les propriétaires doivent faire attention à leur compagnon : « J’essaye de mettre en garde les gens. (...) Il faut protéger nos moutons car on a déjà vu des chiens qui tentent de s’en prendre à eux. » a expliqué Mireille, la bergère, à La Voix du Nord