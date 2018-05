L'automobiliste a percuté un panneau de signalisation dans le quartier du CHR Lille. / © Captures - Lounes Loutis - Facebook On alerte dans le 59 / 62

© SG - France 3

© SG - France 3



Valise suspecte

Lille - CHR : le secteur Oscar Lambret bouclé à cause d'une voiture suspecte

Le secteur de l'a été complètementpar les services de police, suite à l'accident d'une voiture seule, dans laquelle se trouvait une valise suspecte.Les services dese sont rendus sur place pour procéder à la, qui a pu être réalisée vers 16h30. Plus aucun danger n'est à signaler sur place, selon la police. Le périmètre de sécurité a été entièrement levé à 18h.Le conducteur du véhicule accidenté, légèrement blessé, avait été transporté à l'hôpital.Selon les premiers élements de l'enquête, l'automobiliste qui circulait à bord d'une Peugeot a percuté seul un poteau vers 14h20. Unese trouvait dans le coffre de la voiture, mais le conducteur. Les autorités ont donc pris toutes les précautions afin d'éviter tout danger. Après l'intervention des démineurs, il se trouve queL'homme, connu des services de police, devra expliquer pourquoi il refusait de déclarer le contenu de sa valise. Des fonctionnaires de la police technique et scientifique procèdent à des vérifications dans le véhicule accidenté.Lesont été fermées dans les deux sens, jusqu'à 18h, provoquant d'importantes perturbations de circulation dans la métropole lilloise."Les automobilistes se dirigent plus particulièrement sur la sortie n°5 « Port Fluviale » dans le sens Lille/Dunkerque, provoquant unsur le, avec répercussion sur l’autoroute, à partir de Ronchin sur 3km. 2km de bouchon sur le boulevard périphérique sud de l’autoroute A25, sens Dunkerque/Lille" indiquaient les autorités.