Lille : des commerces de nouveau attaqués par des anti-spécistes

Deux autres magasins ciblés dans la nuit

Le restaurant "", situé rue de Béthune en plein centre de, a été attaqué dans la nuit du 15 au 16 janvier pour laen plusieurs mois, très probablement par des militants de laet pour cause : "T'as toujours pas compris" a été tagué sur le restaurant, qui déplore également Canard Street" avait déjà subi les mêmes dégradations début juin 2018 , après une boucherie et une poissonerie, déjà, au mois de mai.La police a été avertie dès 3 heures du matin de l'attaque d'un magasin de prêt-à-porter dans le, "" situé place du Lion d'Or. "Non au spécisme", "Ma peau, pas la vôtre" et le sigle "ALF" ont été tagués sur le magasin. La dernière inscription pourrait correspondre à un "front de libération animale".L'épicerie "" qui se trouve rue Esquermoise a également été taguée. Unede police est ouverte pour identifier les auteurs de l'ensemble de ces faits.La dernière attaque de ce type a été commise dans la nuit du 28 décembre dernier sur une boucherie à La Madeleine Une première enquête avait permis d'idendifier deux personnes soupçonnées d'avoir commis ces dégradations. Des militants anti-spécistes qui avaient été renvoyés devant le tribunal correctionel de Lille mi-décembre, mais dont le procès a été renvoyé au 2 mai 2019