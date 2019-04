Lille : un cycliste meurt renversé sur l'autoroute en pleine nuit

Il était 3h40 ce vendredi matin quand les pompiers ont été appelés pour un accident au niveau du tronçon A25/A1, près de Lille. Un homme a été retrouvé allongé sur la voie de droite. "La victime, un cycliste, a été déclarée décédée par le médecin du Samu et a été prise en charge par les pompes funèbres", expliquent les pompiers.

Enquête

Le cycliste, qui faisait des écarts au milieu des cinq voies, a été percuté par un poids lourd avant d'être écrasé par un autre véhicule. Tous les témoins se sont arrêtés et ont prévenu les secours, ils ont été auditionnés par les CRS autoroutiers chargés de l'enquête. Le chauffeur du poids lourd a lui été placé en garde à vue, comme le veut la procédure.



La victime était âgée de 36 ans, et originaire de la campagne lilloise. Des analyses sanguines sont en cours afin de déterminer si elle était sous l'emprise de l'alcool et/ou de stupéfiants.