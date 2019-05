Lille : en escaladant une fontaine, une jeune femme chute lourdement dans un trou de six mètres

Intervention délicate

Une jeune femme de 19 ans a fait une très lourde chute, dimanche vers 5 heures du matin, en escaladant une fontaine située le parvis du Nouveau Siècle, dans le centre-ville de Lille, à proximité directe du bar "Le Happy".Selon la police, la victime aurait voulu grimper avec une amie pour fumer une cigarette, et aurait fait une chute de six mètres dans un trou, en l'absence de grille de protection.Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour porter secours à la jeune femme, dont les spécialistes du GRIMP, groupement d'intervention en milieu périlleux.La victime, gravement touchée, a été transportée au CHR de Lille en déchoquage. Elle souffrirait d'une fracture du fémur, d'un traumatisme facial, et un pronostic réservé sur l'état de sa colonne vertébrale a été émis au moment de sa prise en charge.