Lille : de gros bouchons autour de la métropole après un accident à Lesquin

La circulation est fortement perturbée, avec près de 80 km de bouchons au total, ce lundi 28 janvier autour de la métropole de Lille, après un accident sur l'autoroute A1 à Lesquin (PR207), impliquant un poids lourd et deux voitures, avant 6 heures (sans bilan humain).



Les deux voies de droite et la bande d'arrêt d'urgence ont été neutralisées, indique la cellule de vigilance routière, et de ce fait la circulation s'effectue sur la voie de gauche et la voie médiane.



Cet accident a des répercussions sur l'A1 (dans le sens Paris/Lille avec des perturbations depuis Oignies), mais aussi sur l'A25 depuis Englos, sur l'A23 depuis la frontière belge, sur la RN356 depuis Roubaix, sur la RN227 à la traversée de Villeneuve-d'Ascq depuis la frontière belge et sur l'A23 depuis l'Orchies.



À 9 heures, ça allait un peu mieux de côté de l'A1, avec une perturbation entre Libercourt et Seclin, rapporte France Bleu Nord. La partie Nord et Est de la métropole sont toutefois toujours saturées.