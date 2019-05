Lille : une grande compétition de barbecue les 15 et 16 juin, les inscriptions sont ouvertes

Des candidates dans le feu de l'action au championnat de France 2017 de barbecue. / © MaxPPP

Une finale nationale fin juin en Camargue

C'est une compétition inédite qui se tiendra le week-end des 15 et 16 juin à l'aérodrome de Lille-Marcq-en-Baroeul, à Bondues, et il est encore temps de s'incrire . Elle verra s'affronter, par équipe, des experts en grillades qui devront rivaliser en technique pour séduire et affoler les papilles du jury composé "de professionnels du barbecue, de la restauration, de la viande et de personnalités reconnues pour leur capacité et leur expérience gastronomique" (dixit le règlement ).En quoi ça consiste ? Le concours est divisé en deux manches. Chaque équipe est composée de maximum 4 personnes + un coach. Elle dispose de 2h30 pour réaliser son plat. L'organisation fournit le barbecue (de la marque américaine Weber), les accessoires (spatules, pinces, brosses....) ainsi que le nécessaire pour allumer le brasier (charbon, allume-feu, cheminée d'allumage...).La viande et le poisson sont également fournis. En revanche, l'accompagnement et la garniture sont facultatifs et doivent être amenés par les candidats. Le concours comportera trois catégories : porc, bœuf et "Gastromie du Nord" avec comme ingrédient imposé de la bière Ch'ti, sponsor de l'événement.Chaque équipe doit présenter une assiette (officielle) avec une quantité nécéssaire pour que chaque membre du jury puisse goûter. Les jurés évaluent les assiettes selon la présentation du plat, la cuisson, le goût, l'"esprit barbecue" (marquage, caramélisation, goût fumé), l'originalité, la propreté de l'espace de travail. "Le look de l'équipe, en plus de contribuer à la convivialité de l'évènement, sera pris en compte en cas d'égalité de deux équipes", ajoute l'organisation.Deux autres événements de ce type ont eu lieu à Montpellier et à L'Alpe-d'Huez. Un troisième est également prévu fin mai à Sagone, en Corse. Les gagnants de chaque étape - dont celle de Lille - seront directement inscrits à la grande finale du Championnat de France de Barbecue. Elle se déroulera aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue, les 29 et 30 juin.