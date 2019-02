Lille : un individu interpellé pour près de 200 appels malveillants au 17 police-secours

Le harcèlement des services de police a commencé très tôt, dimanche à l'aube. Le centre d'appels du 17 police-secours à Lille a reçu, entre 5 heures du matin et environ 9 heures, 197 appels malveillants et non-légitimes, a-t-on appris auprès de la direction départementale de la sécurité publique.



"L'individu tenait des propos peu cohérents, mais n'a pas insulté les agents", précise la même source, qui déplore par ailleurs que ces faits ont eu un impact sur le traitement des urgences.

Un portable localisé

Les coups de fil étaient passés depuis un téléphone portable, ce qui a grandement facilité la tâche des forces de l'ordre pour le "tracer".



Le mobile a été localisé dans le secteur de la gare Lille-Flandres, et vers 9h30 un équipage police y a contrôlé un individu qui se trouvait en possession du téléphone incriminé. Âgé de 42 ans et SDF, il a été placé en garde à vue.



Il encourt une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. On ignore quelles étaient ses motivations.