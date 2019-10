Une cinquantaine de policiers ont été mobilisés pour une opération anti-drogue, lundi 14 octobre, sur le boulevard de Metz à Lille, selon une information de La Voix du Nord confirmée par une source policière.Les investigations et fouilles menées sur place ont conduit à une demi-douzaine d'interpellations et à la découverte de produits stupéfiants. Plusieurs kilos d'héroïne, de cocaïne et de cannabis ont été ainsi été saisis.L'opération, qui a duré deux heures, était menée à l'initiative de la Force de réponse immédiate du commissariat de Lille.