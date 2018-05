Lille : Jacques, SDF, peintre et “figure du quartier”, rappelé à l'ordre par la police municipale

La police municipale est passée et m'a dit 'Écoute, Jacques, il faudra que tu remballes

Travailleur et inscrit à l'URSSAF

Marco Tallu Bonjour les amis, si vous avez l'habitude de passer devant l'opéra de Lille vous connaissez certainement Jacques... il a 62 ans, vit dans la rue depuis 15 ans et a l'habitude d'occuper un morceau de...

Il s'appelle Jacques Catais et si vous ne connaissez ni son nom, ni son prénom, vous l'avez peut-être déjà croiséVoilà seize ans que ce Lillois de 62 ans a installé son chevalet non loin de l'Opéra, juste devant la boulangerie Paul, et il craint de ne plus pouvoir peindre.Mardi, Jacques s'est vu signifier par la police municipale que son chevalet occupait trop de place dans l'espace public et depuis, il ne l'a plus sorti et"On m'a interdit de vendre des tableaux" explique Jacques Catais, qui raconte que mardi, "la police municipale est passée et m'a dit 'Écoute, Jacques, il faudra que tu remballes."Jacques a travaillé comme forain, ouvrier dans le BTP, réceptionniste ou sur un chantier maritime à Marseille ou garçon de café à Lille. Il avait pu louer un local pour peindre et vendre ses toilesInscrit à l'URSSAF, il s'était même fait attribuer un numéro de Siren pour son activité. Rêvant d'un "Montmartre" lillois et de pouvoir vivre de ses tableaux, il envisageait même de donner des cours de peinture aux enfants.C'est Marco Tallu, bénévole au sein de l'association "Action froid", qui a fait connaître sa situation via un post Facebook rapidement devenu viral."Aujourd'hui la police municipale lui a demandé de remballer son matériel et lui a interdit de peindre et de vendre ses tableaux dans la rue" y indiquait-il.

La seule chose qui lui a été demandé, c'était de réduire son emprise au sol

Une pétition ?

Sa gamelle est plus remplie que d'habitude

Pas tout à fait, répond la ville de Lille. Selon la mairie, qui rappelle que Jacques, "une figure du quartier", "n'a pas été verbalisé". Seulement, précise-t-on, "la seule chose qui lui a été demandé, c'était de réduire son emprise au sol", car ses affaires présentaient "une gêne pour le passage des piétons."C'est ce qui semble ressortir de cet échange."Il m'a dit que les commerçants du quartier allaient faire circuler une pétition pour l'aider à obtenir le droit de travailler sur son morceau de trottoir" ajoute en tout cas Marco Tallu dans son post.L'exposition de Jacques sur les réseaux sociaux a en tout cas eu un effet positif. "" confie Marco Tallu, qui voit "une mobilisation utile."" se défend en tout cas la mairie. "La solidarité doit s'exprimer". Le bénévole, lui, a envoyé un courrier à Martine Aubry.