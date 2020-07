Lille-Lesquin : les salariés de Hop! se mobilisent contre la fermeture du site de maintenance

fermeture du site de maintenance de la compagnie HOP à Lille-Lesquin? ✈️ Réponse ce matin avec la venue du directeur général @F3nord les salariés ont préparé un comité d’accueil en forme d’enterrement @JLucDouchet @simondcolaone #hautsdefrance pic.twitter.com/VU87XQK5Xj — Ali Benbournane (@alibenbournane) July 7, 2020

Un certain nombre de lignes au départ de Lille seront arrêtées par Hop! Pierre-Olivier Bandet, P-DG de Hop!

Fermeture de la maintenance Hop! à Lille-Lesquin : réactions d'un salarié et du P-DG de Hop

Venus exprimer leur "sentiment d'incompréhension" et leur tristesse au président de cette filiale d'Air France, certains des salariés portaient des photos de leur famille autour du cou ou des t-shirts aux couleurs de la CGT."Une grande majorité du personnel a entre 40 et 45 ans, ils ont tous soit des maisons à payer, soit des enfants en train de faire leurs études", a expliqué Yveline Merrien, déléguée CFDT du site, les larmes aux yeux. "Du jour au lendemain, on leur dit que l'investissement qu'ils ont donné pendant des années s'arrête !"Si des négociations ont été "entamées avec différentes sociétés pour reclasser le personnel, ça prendra du temps", a-t-elle poursuivi, demandant à la direction de "mettre en place une activité partielle de longue durée. Cela permettrait de prendre le temps d'évaluer les conséquences sociales, de voir comment ça va évoluer".La fermeture du site à l'horizon 2023 "a été confirmée la semaine dernière. On a voulu venir vite pour les écouter et échanger avec eux", a réagi Pierre-Olivier Bandet, P-DG de Hop!, à l'issue d'une réunion avec les salariés. "On va travailler avec les organisations professionnelles pour construire les solutions d'accompagnement à la mobilité et d'accompagnement au départ sur base du volontariat. On cherche dans des entreprises au sein du groupe Air-France, si possible (dans) la région, même si on sait que c'est difficile", a-t-il indiqué.En raison des lourdes difficultés financières d'Air France, "nous devons prendre des décisions difficiles pour la survie du groupe", a justifié le dirigeant."Un certain nombre de lignes au départ de Lille seront arrêtées par Hop!" et, par rapport à la future flotte, les bases de maintenance actuelles correspondent à "trois fois le besoin qu'on aura demain", a-t-il détaillé.Le conseil d'administration d'Air France a par ailleurs validé une recapitalisation de la compagnie Hop! à hauteur de 230 millions d'euros, qui sera effective dès le mois de juillet et doit permettre d'éviter une mise en liquidation judiciaire, a-t-il indiqué, confirmant une information du quotidien La Tribune