Lille Métropole - Ilévia : de nouvelles (grandes) rames de métro et un nouveau pilotage prochainement

Tests

Le conseil communautaire de la MEL a entériné vendredi 11 octobre un accord passé avec Alstom, qui fabriquera d'ici à 2023 des rames de métro nouvelle génération deux fois plus grandes que les machines qui circulent actuellement sur les deux lignes Ilévia."En 2023, 27 nouvelles rames de métro de 52 mètres seront mises en service. Ces rames, appelées « rames boa », pourront accueillir 545 passagers et offriront plus de confort, de sécurité et d’informations aux passagers. Des espaces seront réservés aux personnes à mobilité réduite", précise la MEL dans un communiqué.Par ailleurs, un nouveau système de pilotage automatique sera mis en place sur la ligne 1 à partir de 2021. Le dispositif dit "de dernière génération" est testé la nuit depuis août dernier.Essais qui avaient provoqué une grande panne le 3 octobre dernier, avec une paralysie de la ligne durant toute une journée.La MEL annonce enfin qu'Alstom va payer 23 millions d'euros d'indemnités de retard.