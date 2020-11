Lille : l'opération "boites de Noël pour les sans-abri" reprend

Un peu de réconfort

Exemple de contenu de boite cadeau • © HelpAssos.fr

Un contexte particulier

Chaque année depuis 2015, des milliers de petits cadeaux de noël sont distribués aux personnes sans domicile fixe, grâce à l'opération "boites de Noël pour les sans-abri", menée par l'assocation lilloise HelpAssos Le principe est simple : chacun peut remplir une boîte, de type boite à chaussures, de petits cadeaux : chocolat, confiseries, bonnet, chaussette, lampe torche...Les produits doivent être non périssables et dans l'idéal la boîte sera personnalisée par un petit mot.Il suffit ensuite de déposer la boîte dans l'un des points de collecte associé à l'initiative avant le 14 décembre. Ces cadeaux seront remis aux personnes sans-abri, avant Noël."Ces boites doivent être le reflet de votre générosité pour ces moments festifs que nous allons pour la plupart d’entre nous, passer en famille, des boites douceur et chaleur", précise l'association.L'association ajoute qu'il faut prendre en compte le fait que "80% des SDF sont des hommes". Ainsi, un plus grand nombre de boites hommes est donc nécessaire.Chaque contenu de boite sera vérifié par les bénévoles. En pleine crise sanitaire, des consignes de sécurité supplémentaires ont été données pour veiller à la protection de chacun.A Lille, les bénéficiaires seront nombreux. Selon le décompte fait par l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole, il y aurait 3000 personnes sans-abri. Une augmentation de 3% par rapport à l'année dernière.La fondation Abbé Pierre a par ailleurs indiqué le 14 novembre dernier que 300 000 personnes étaient sans-abri en France. Un chiffre qui a doublé depuis 2012.