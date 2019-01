Lille : sans permis et au volant d'une voiture volée, il fonce sur des policiers qui veulent le contrôler

C'est un contrôle qui aurait pu mal tourner, lundi 21 janvier vers 19h40 à Lille. Des fonctionnaires de police opérant à des contrôles routiers rue Pierre Lgrand, dans le quartier de Fives, ont voulu faire arrêter une Renault Capture qui circulait avec deux hommes à son bord.



Malgré les injonctions des agents, le conducteur du véhicule a acceléré et s'est volontairement déporté en leur direction. Les policiers ont dû s'écarter pour éviter d'être percutés.

Sans permis

C'est un équipage de la BAC, arrivé dans le secteur en renfort, qui a pu intercepter le véhicule, et procéder à l'interpellation de ses deux occupants.



Après vérifications, il s'est avéré que la voiture avait été volée dans la journée à Wattignies, et que l'individu au volant n'avait pas le permis de conduire.



Les deux hommes âgés de 23 et 28 ans ont été placés en garde à vue pour violences volontaires avec arme par destination sur personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d'obtempérer, recel de vol de véhicule et défaut de permis.