Lille : pluie de stars pour la deuxième saison de Séries Mania

Lille "sur la carte du monde des séries"

Découvrez toute la programmation et les invités de l'édition 2019 de #SeriesMania sur https://t.co/zHnFsGt8JX

On se retrouve à Lille du 22 au 30 mars ;)

Événement FB : https://t.co/wwCnsO12et#lille #hautsdefrance pic.twitter.com/jB0EKSDRBP — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) 20 février 2019



Dix séries en compétition

Notre Point Infos est en place ! Toutes les informations sur le festival tous les jours de 12h à 19h sur la place du Théâtre (Opéra de Lille). pic.twitter.com/kCnlFN1iDR — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) 17 mars 2019

Cette 2e édition qui se tient àjusqu'au 30 mars, après huit éditions parisiennes, proposera au public de découvrir gratuitementprovenant de 20 pays, en présence de leurs équipes.Une soixantaine de personnalités, françaises et internationales, parmi lesquelles des acteurs comme("True Blood"),("The good doctor") ou, mais aussi les écrivainset, feront le déplacement.Expositions, conférences et séances de dédicaces (avec le cast de "Demain nous appartient", "Dix pour cent", "Les Grands", "Scènes de ménages") viendront compléter les neuf jours de festivités.Pour la présidente du festival, l'idée est de "conjuguer fête populaire et programmation exigeante". Emportée de haute lutte par la capitale des Flandres, l'organisation debénéficie du soutien de l'Etat qui a choisi cet événement pour être la grande vitrine française des séries, le préférant au projet concurrentPour l'ancien directeur général duChristophe Tardieu, qui a participé au processus de sélection, "la première édition a permis d'inscrire Lille sur la carte du monde des séries", sur fond de forte demande au niveau mondial pour un "événement emblématique".Le festival lillois est organisé un mois plus tôt cette année, ce qui lui permet de se dérouler avant l'évènement cannois, contrairement à l'année dernière. Soutenu par Canal+, l'évènement de Canneseries cette année sera son adaptation en série du best-seller "Vernon Subutex".Un peu plus deavaient assisté à Séries Mania l'année dernière, une fréquentation que les organisateurs espèrent dépasser alors que 30.000 tickets ont été écoulés quelques jours seulement après l'ouverture des réservations.Lase déroulera vendredi soir avec la projection de deux épisodes de la série américaine "The Red Line" (CBS) avec l'acteur Noah Wyle ("Urgences"), l'histoire de trois familles secouées par la mort d'un docteur afro-américain tué par un policier blanc.Ce sera également l'occasion de présenter le jury de la compétition officielle, présidé par l'Américaine, créatrice de la série "Sharp Objects", aux côtés de l'actrice américaine("The Good Wife"), l'actrice française("Engrenages"), la romancièreet le réalisateur("Hippocrate").Un"volontairement féminin" dixit Laurence Herszberg qui décernera quatre prix aux dix séries internationales sélectionnées : trois britanniques ("Baghdad central", "Chimerica", "The Virtues"), une américaine ("Chambers" avec), une russe ("Identification), une norvégienne (Twin), une australienne ("Lambs of God"), une israélienne ("Just for today") et deux françaises ("Mytho" et "Eden").Un jury de la presse internationale remettra quant à lui trois prix aux six séries de la compétition française : "La dernière vague" (France 2), "Double Je" (France 2), "Le grand Bazar" (M6), "Osmosis" (Netflix), "Soupçons" (France 3, RTBF, TV5 Monde), "Une île" (Arte/Amazon).Hors compétition, le public pourra découvrir en avant-première la nouvelle version de la célèbre série fantastique des années 60, "La quatrième dimension" ("The Twilight Zone" en VO), produite par le cinéaste oscarisé Jordan Peele ("Get out").Le festival propose également un volet professionnel dédié à la coproduction et l'écriture où seront invités les scénaristes de "Mad Men" André et Maria Jacquemetton, ainsi qu'une journée de conférences le 27 mars, "Lille Transatlantic dialogues", avec notamment le ministre de la Culture, le directeur des programmes de Netflix Ted Sarandos et les patrons de M6, TF1 et France Télévisions.