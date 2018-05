Lille : des policiers du syndicat Alliance menacés et malmenés pendant la manifestation du 22 mai

Ils nous ont traités de sales flics, de violeurs d'enfants

Une situation inédite

Le syndicat Alliance Police défilait hier après-midi dans le centre de Lille au sein de la manifestation pour la défense de la fonction publique, quand plusieurs de ses membres ont été pris à parti, selon le secrétaire régional adjoint d'Alliance Police nationale Arnaud Boutelier, qui confirme une information de 20 Minutes "Le cortège a quitté la Porte de Paris à 15 heures" raconte ce dernier. Puis vers 15h15, survient ". Ils ont vu nos drapeaux bleus Alliance". Entre trente et quarante personnes, précise-t-il.Arnaud Boutelier ajoute que leur groupe, d'une vingtaine de personne a été encerclé, "pris en étau". "Ils nous ont traités de sales flics, de violeurs d'enfants" relate le policier, "outré" par ces insultes. ", du personnel administratif qui pour certaines étaient grand-mères" précise-t-il. ""J'ai reçu quelques coups, mais j'ai pu m'extirper pour aller demander de l'aide auprès de collègues". Par la suite, "j'ai déposé plainte au nom du syndicat Alliance Police Nationale" ajoute le n°2 du syndicat dans la région, qui précise que "le directeur départemental a été avisé et"." s'émeut le policier qui, "en douze ans de syndicat, [n'a] jamais vu ça." "Il inadmissible qu'on soit pris pour cible !"À l'issue de la manifestation, deux personnes sont interpellées et placées en garde à vue, précise-t-il. Une information confirmée auprès du commissariat de Lille, qui évoque "".