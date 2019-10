Lille : le quartier de la gare Lille-Flandres bouclé après le signalement d'un individu armé à une fenêtre

Impossible de circuler librement sur une grande partie de la rue Faidherbe à Lille, lundi 14 octobre entre 21h et 22h15. Le quartier était bouclé par des gardiens de la paix, effectifs de la BAC et militaires de la force Sentinelle, suite au signalement d'un individu potentiellement dangereux.



Une personne a appelé la police aux alentours de 21h pour signaler la présence d'un homme muni d'une arme longue, à une fenêtre d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble rue du Priez.

Squat

Un autre appel avait été passé peu avant au 17 pour dénoncer des comportements suspects dans la même rue, laissant penser aux forces de police à un trafic de stupéfiants.



Après intervention, tous les doutes ont été levés, aucune arme n'a été découverte, aucune infraction n'a été relevés et personne n'a été interpellé. Les individus considérés comme "suspects" au départ se trouvaient en fait dans un squat.



Le dispositif a été levé vers 22h15.