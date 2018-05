À Lille et Roubaix, les rodéos sauvages reviennent avec les beaux jours

Quelques interpellations

Jets de pavés ou de bouteilles

Le printemps et l'été se reconnaissent à certains bruits : celui des cigales dans le sud, des moustiques la nuit tombée et... des rodéos sauvages en pleine rue. "nous apprend-on du côté de la police.Dimanche soir, surtout, les rodéos ont été légion. À Lille, boulevard de Metz, où- non sans les insulter.pour refus d'obtempérer et outrage à agent.À Roubaix, un peu plus tard, les policiers ont été pris à partie vers 19 heures, alors qu'ils sont requis rue de l'Epeule. Une vingtaine de deux-roues se dispersent, là encore, mais un jeune à scooter est interpellé sur le trottoir.À 20 heures, c'est dans une braderie de Lille-Fives qu'un rodéo démarre Plus tard dans la soirée, nouvelle intervention rue Gay Lussac, à Roubaix. Les policiers de la BAC repèrent l'un des individus croisés un peu plus tôt. Ils tentent de procéder à leur interpellation, mais une trentaine d'individus s'y opposent et l'un d'entre eux lance un projectile,. Deux individus sont arrêtés - celui qui avait été reconnu et l'auteur du jet de projectile.Lundi, férié, les motards paraissent se reposer, mais les rodéos reprennent mardi soir à Lille : vers 18h30, les policiers sont requis boulevard de Metz puis demandent des renforts. Une moto est abandonnée sur le terre-plein central, mais alors qu'ils s'en approchent, les policiers sont attaqués par une trentaine d'individus énervés et l'un d'eux, à deux mètres,. Face à l'hostilité, les policiers se retirent.Enfin à 19h30, square de l'Épi de Soil, une nouvelle moto est déclarée abandonnée et encore une fois, les policiers sont accueillis sur les lieux par des personnes hostiles. Cette fois-ci, ce sont des bouteilles qui pleuvent sur les agentds, lesquels sont obligés de rebrousser chemin."Je demande une action répressive d’envergure" a déclaré la maire de Lille Martine Aubry à La Voix du Nord . "Mais il ne suffit pas d’arrêter les auteurs, il faut qu’ils soient sanctionnés lourdement par la justice, avec des condamnations fermes."Deux soirs sur les trois derniers chargés d'interventions houleuses...