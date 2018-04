Lille : série de vols par ruse chez des personnes âgées

Même mode opératoire​

Plusieursont été commis entre les 3 et 5 avril à, dont deux dans le seul quartier de Wazemmes. Le premier a eu lieu mardi 3, chez une dame âgée de. Le mode opératoire est fréquent mais semble malheureusement toujours efficace. Uns'est présenté mardi vers midi au domicile de la victime, prétextant un problème d'écoulement.Ayant rapidement gagné la confiance de la personne âgée, le malfrat a pu entrer dans son logement et a demandé à accéder à un robinet pour vérification. Quelques instants plus tard, deux autres individus se sont présentés chez la dame, cette fois. Ils lui ont expliqué que le premier visiteur était un voleur, puis ont demandé à la victime de faire le tour de l'habitation, afin de vérifier que rien ne lui avait été dérobé. Après leur départ, un bijou et de l'argent liquide avaient disparu.Le lendemain, mercredi 4 avril entre 16 et 17h, deux individus se sont présentés non loin de là, cette fois, toujours dans le quartier de. Se faisant passer pour deux, les individus ont pu accéder au domicile d'une femme de, pour un soit-disant problème de pollution.Pendant que l'un se faisait conduire à l'étage pour faire couler l'eau dans la salle de bain, son complice avait tout le loisir de fouiller le reste de l'habitation. Après leur départ, la carte bleue de la victime, avec son code secret, avait disparu.Jeudi 5 avril vers 11h,à Lille,ont volé des enveloppes contenant deschez une dame de, toujours selon le même mode opératoire.Quelques heures plus tard le même jour vers 18h, c'est àqu'une équipe de voleurs par ruse a frappé. Tout d'abord de jeunes individus ont provoqué une altercation avec un homme dequi rentrait chez lui. Un peu plus tard, deux hommes âgés entre 30 et 35 ans se présentaient chez la victime en qualité de, pour soit-disant régler le "différend" intervenu plus tôt. Après avoir recueilli les témoignages du couple de personnes âgées dans leur cuisine, les deux faux fonctionnaires sont repartis avec le trousseau de clefs de leur maison.