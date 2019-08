Des Lillois se rendent en urgence à Paris pour empêcher l'expulsion de Mohammed Lakel, sans-papier algérien

Alerte - Urgence

L'expulsion de Mohammed est en cours.

Merci de rejoindre Lesquin ou Orly selon vos possibilités pour interpeller les voyageurs.#MohammedDoitRester via @domplancke — Julien Bayou (@julienbayou) August 19, 2019

Solution d'emploi

Des militants nordistes se sont rendus en urgence ce lundi matin aux aéroports parisiens de Roissy et d'Orly, où Mohammed Lakel risque d'être expulsé d'un moment à l'autre dans son pays d'origine.Le sans-papier algérien, jardinier de formation, bénéficiait depuis plusieurs semaines d'une forte mobilisation de la part du milieu associatif lillois, dont il faisait partie.Un rassemblement s'était tenu sur la Place de la République mercredi dernier , dix jours après son placement en rétention administrative, suivi d'un nouveau samedi."C'est Mohammed qui a pu prévenir une perosnne du CSP [Comité des Sans-Papiers]" au moment où il a été emmené, indique un membre du Comité de soutien à Mohammed Lakel.Le collectif s'est aussitôt mobilisé, faisant notamment appel à des militants parisiens ainsi que des élus, qui s'étaient déjà engagés en faveur de Mohammed Lakel.Le militant, "particulièrement dégoûté", s'étonne de la soudaineté de cette expulsion : "la préfecture du Nord nous avait dit que le principal obstacle était l'absence de solution d'emploi. On trouve une solution et avant qu'on ait pu présenter les documents, on apprend que Mohammed est expulsé !"En l'occurrence, cette solution d'emploi reposait sur l'association du Jardin du Trichon, qui s'était proposé de l'embaucher. "Le monde militant s'est engagé à financer ce poste pour un an, en attendant que l'association trouve une solution plus pérenne".Contactée, la préfecture du Nord n'a pas encore communiqué à ce sujet. La semaine dernière, le préfet avait indiqué que "le dossier de Monsieur Lakel a fait l’objet de plusieurs examens au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, donnant lieu à deux refus successifs en mars 2016 puis en avril 2017."Il soulignait également le fait que "si M. Lakel, qui sera éloigné du territoire national, souhaite organiser son retour en France dans le cadre des procédures prévues par les textes, sa demande sera naturellement étudiée avec la plus grande attention comme pour tout autre demandeur dans une situation similaire."