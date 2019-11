Un homme de 42 ans a été mis en examen pour "meurtre sur ascendant" et incarcéré, mardi 13 novembre, deux jours après que son père a été retrouvé mort à Lomme, a-t-on appris par le parquet de Lille.



La victime, âgée d'une soixantaine d'années, avait été retrouvée morte dimanche soir à son domicile, rue Victor-Hugo à Lomme, dans la métropole lilloise On ignore à ce stade les circonstances du décès.



"Le fils de la personne retrouvée décédée à son domicile dimanche à Lomme a été mis en examen pour meurtre sur ascendant" a indiqué le parquet, précisant que le mis en cause était placé en détention provisoire, en vue de son procès.