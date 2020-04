Une série créée par Mike Zonnenberg - Une co-production Affreux, Sales et Méchants / France 3 Hauts-de-France / France Télévisions / Pictanovo - Publié le 20/04/2020 à 10:35 , mis à jour le 20/04/2020 à 21:59

WEB-SÉRIE. Léo et Paul croisent souvent Maratona, ancienne star du football local, qui traîne ses baskets, ne ratant jamais une occasion de s’acharner sur les plus faibles… Une web série écrite de Mike Zonnenberg et réalisée par Sébastien Auger.

Léo revient avec l’inestimable ballon dédicacé par Tony Vairelles et le propose à Maratona en compensation. Ce dernier, grand fan de foot, accepte et enterre la hache de guerre.Alors que nos deux héros profitent de leur argent pour fêter cette victoire, Léo fait une révélation à Paul. Révélation qui ne restera pas sans conséquence...

Crédits

Les Chicons : Arnaques, foot et barquettes de frites

(saison 2/ partie 2)

Comédiens :



Musiques :



Production :

Les Chicons sur le web :

Ecrit par Mike ZonnenbergRéalisé par Sébastien AugerLéo : Thomas LeplombPaul : Antoine FonckMaratona : Christophe DoréKelly : Lou GalaSandy : Julia GourandLe Gosse : Ilan BechterGérard : Eric Da CostaClaude : Jean-Marcel CrusiauxL’homme patibulaire : Grégory KrisEddy : Eliott HavotTim : Quentin PetrowskiLe passant : Jack ClaudanyVieil homme : René DruesneMusique originale : Eric MillardMusiques Génériques : "Les Chicons" ; textes et musiques : Wasaru - Arom (copyright 2017)"Mecs en Nord" ; textes et musique : Alpha.B – Philcat Enregistré, Mixé et Masterisé (copyright 2017)Producteur : Vladimir FeralDirectrice de Production : Isabelle HarnistAssistants de production : Charlotte Baly, Grégoire Jullien, Lou-Ann RosenzweigFrance Télévisions / France 3 Hauts-de-France :Administrateur de production : Max Vanacker assisté de Catherine MatonDéveloppement numérique : Stéphane MazzoratoDélégué à l’antenne et aux programmes : Jean-Pierre Stucki© Affreux, Sales et Méchants / France Télévisions / Pictanovo - 2019Retrouvez "Les Chicons" sur les univers numériques de France 3 Hauts-de-France▶ site web : https://bit.ly/France3leschicons ▶ playlist Facebook : https://bit.ly/France3leschiconsFB ▶ playlist Youtube : https://bit.ly/France3leschiconsYT Pages officielles des Chicons :