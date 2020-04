LES CHICONS saison 2, partie 1 Un banc pour quatre !

Une série créée par Mike Zonnenberg - Une co-production Affreux, Sales et Méchants / France 3 Hauts-de-France / France Télévisions / Pictanovo

Dans une petite ville du Nord, Léo et Paul sont spécialistes des petits trafics et grosses bêtises. Entre les bastons, les barquettes de frites et les courses de caddies, c’est la vie rêvée pour les deux amis. Dans cette saison inédite, les deux lascars sont confrontés à Kelly et Sandy, leurs alter egos au féminin. Ces quatre-là auraient pu parfaitement s’entendre si ces filles, du genre têtues, ne convoitaient pas leur banc ! Une série de Mike Zonnenberg, réalisée par Sébastien Auger. 18 épisodes inédits à voir aussi à la TV, du 13 au 30 avril 2020 à 18h45



L'étalage Paul a installé un étalage recouvert de vieilleries. Il s’y trouve même une vieille paire de chaussettes. Léo parie qu’il n’arrivera jamais à les refourguer.



Paul relève le défi, il faut dire qu’il a une technique infaillible pour vendre n’importe quoi, à n’importe qui...

Les Chicons : L'étalage

S2 EP01 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger

Le siège Deux filles se sont installées sur le banc de Léo et Paul, et elles semblent bien décidées à y rester. Pour les chasser, Léo et Paul vont mettre en place des stratagèmes.



Les filles tiendront-elles le banc ou les garçons réussiront-ils à les faire céder ?

Les Chicons : le siège

S2 EP02 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger

Les pros Léo et Paul s’apprêtent à s’affronter dans un match que chacun est sûr de gagner. Les provocations fusent de part et d’autre tandis qu’ils enfilent leur tenue de foot.



La tension monte mais le match se révélera finalement bien moins virulent que prévu...

Les Chicons : les pros

S2 EP03 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger



Tournoi de baby Kelly et Sandy veulent s’assurer que Léo et Paul sont bien inscrits au tournoi de Baby foot pour pouvoir les affronter. Mais si en réalité, le match avait déjà commencé...

Les Chicons : tournoi de baby

S2 EP04 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger



Le surveillant Léo est au bistrot. Maratona débarque et lui demande de surveiller son véhicule mal garé. Léo obligé d’accepter n’a pas le droit à l’erreur...

Les Chicons : le surveillant

S2 EP05 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger



Beaux joueurs Kelly et Sandy ont réussi à mettre la main sur le banc de Léo et Paul. Beaux joueurs, ils s’avouent vaincus et s’installent sur le banc d’en face.



Les filles apprécient leur victoire mais le banc a-t-il encore de l’intérêt maintenant qu’il n’en a plus pour leurs adversaires ?

Les Chicons : Beaux joueurs

S2 EP06 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger



Chacun son tour Léo et Paul sont impatients de jouer au baby mais lorsqu’ils arrivent dans le bistrot, Kelly et Sandy sont déjà en train de faire une partie !



Priorité aux occupants oblige, Léo et Paul vont devoir attendre que les filles finissent de jouer...

Les Chicons : chacun son tour

S2 EP07 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger



Pile ou face ? Afin d’en finir une bonne fois pour toute avec la bataille du banc, les filles proposent une méthode rapide et impartiale aux garçons : un pile ou face.

Les Chicons : Pile ou face ?

S2 EP08 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger



C'est pire ! Alors que leur ballon entre par une fenêtre, un autre en ressort, de moins bonne qualité ! Léo et Paul décident d’aller sonner à la porte bien déterminés à le récupérer...

Les Chicons : C'est pire !

S2 EP09 - Affreux, Sales et Méchants/ France Télévisions/ Pictanovo - Ecrit par Mike Zonnenberg, réalisé par Sébastien Auger





