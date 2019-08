Loos : l'homme soupçonné d'avoir provoqué un accident mortel en fuyant la police mis en examen

Un homme de 27 ans soupçonné d'avoir provoqué un accident mortel mercredi en fuyant les policiers à Loos, près de Lille, a été mis en examen vendredi pour "homicide involontaire aggravé" et incarcéré.



L'homme, qui possède une quinzaine de condamnations sur son casier judiciaire, a également été mis en examen pour "refus d'obtempérer" et pour "les blessures involontaires sur sa passagère" blessée dans l'accident, a indiqué cette source.



Tentative de fuite à pied

Mercredi après-midi, la police nationale avait "pris en chasse" ce conducteur qui venait de brûler à vive allure un feu rouge, mais avait rapidement été semée. Dans sa fuite, le jeune homme est soupçonné d'avoir percuté violemment le véhicule d'un homme de 73 ans qui était décédé sur place.



L'homme de 27 ans avait alors tenté de s'échapper à pied avant d'être interpellé par la police et placé en garde à vue.