A Loos, le maraîchage pour combattre le chômage de longue durée

"Ca me rend heureux de voir ces belles tomates, l'année dernière il y avait des herbes de deux mètres !". Frédéric, employé comme maraîcher à Loos, se réjouit d'être sorti d'une longue période de chômage grâce à l'expérimentation Territoire zéro chômeur.



A une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans le quartier sensible des Oliveaux, le long de la façade grisâtre d'un lycée professionnel, un sentier terreux mène depuis juin 2017 au "Potager de l'espoir". Sur ce terrain municipal, ce maraîchage agrémenté de petites serres offre depuis le printemps ses premiers légumes.



Loos est un des dix sites participant à cette expérimentation, qui a pour objectif de redonner un travail (et aussi l'espoir) à des hommes et femmes coupés du circuit de l'emploi. "On vise des personnes complètement +out+. En moyenne, les personnes ont eu quatre ans de chômage !", relève Marc Godefroy (PS), conseiller délégué à l'Economie sociale et solidaire à la Métropole européenne de Lille (MEL), qui pilote le projet à Loos et Tourcoing, soit environ 120 salariés.

Du chômage au CDI

Pour être embauché à la "Fabrique de l'emploi", entreprise à but d'emploi (EBE), pas besoin de CV ou de lettre de motivation. Mais être du quartier et au chômage depuis plus d'un an. A la clef : un CDI, payé au Smic, et la possibilité de choisir les horaires de travail.



Ludovic, 28 ans, casquette noire, évoque d'une voix timide "sa nouvelle vie" depuis mai alors qu'il passait son temps à jouer à la console de jeux chez sa mère. "Se lever tous les jours, c'est mieux pour la santé. Avant, j'étais très fermé sur moi", glisse-t-il, lui qui n'avait jamais travaillé de sa vie et qui n'a aucun diplôme.



Une idée simple préside au montage financier de ce dispositif, dont ATD Quart Monde est à l'origine : verser en salaire les montants des allocations touchées par les demandeurs d'emploi. L'activité générée doit ensuite permettre d'équilibrer les finances de l'entreprise.

"Pas de l'assistanat"

Frédéric, 48 ans, quelques boulots dans la peinture avant un grave accident du travail, se félicite "d'être acteur de ce projet". "On nous a donné le terrain et après, on a eu carte blanche", dit cet "ouvrier polyvalent", son statut sur sa fiche de paye.



Le sac rempli de tomates coeur de boeuf, achetées à seulement 2,80 euros le kg, Myriam, 67 ans, habitant aux alentours, salue cette "initiative fabuleuse", qui "permet à des gens de se remettre en selle sans que cela ne soit de l'assistanat".



Alors que 18,3% de la population des Hauts-de-France est sous le seuil de pauvreté - quatre points de plus que la moyenne nationale en métropole (Insee) - ce type d'initiative est une bouffée d'air, comme pour Halima, 43 ans. C'est à la "retoucherie", située à l'intérieur du bâtiment abritant l'épicerie solidaire où on vend les légumes du maraîchage, qu'elle a retrouvé le goût du travail en confectionnant des sacs aux motifs africains à partir de vieux rideaux. "J'ai découvert ma vocation et redécouvert l'estime de moi !", explique cette mère de trois enfants qui a choisi de travailler deux heures le matin et deux heures l'après-midi.



Dans son discours jeudi pour présenter le plan pauvreté, "Emmanuel Macron a parlé de la mobilisation des personnes elles-mêmes et ça me paraît de bon aloi : ça crée une dynamique et remet dans le coup des personnes qui n'avaient plus de perspectives", note M. Godefroy.



Laurent Grandguillaume, président de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée, s'était, lui, félicité de la volonté du chef de l'Etat "d'étendre l'expérimentation à de nouveaux territoires".