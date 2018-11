Loos : la circulation revient à la normale sur l'A25 après l'opération escargot des ambulanciers

L'autoroute A25 a été bloquée par une opération escargot menée par des ambulanciers, ce lundi à partir de 14h30. Les manifestants ont commencé par arrêter le trafic dans le sens Lille-Dunkerque, puis ont fait demi tour à l’échangeur d’Englos pour faire de même dans l'autre sens.



Cinq à six véhicules ont bloqué les voies de circulation, selon la cellule de vigilance routière. Ces derniers ont ensuite quitté l'autoroute à la sortie 4 "CHR" pour bloquer le rond-point en haut de cette sortie. Ils ont maintenant quitté ce rond-point et manifestent devant les urgences du CHR. A 15h30 ce lundi, on comptait 7 kilomètres d'embouteillages qui se sont depuis résorbés.



Les ambulanciers manifestent contre la réforme du financement des transports sanitaires entre établissements de santé, entrée en vigueur au 1er octobre. Cette dernière modifie les modalités de prise en charge des déplacements des patients.